Eyvah Eyvah konusu nedir, kaç yılında ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!

Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Eyvah Eyvah filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Filmi daha önce izlemeyenler Eyvah Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. Ayrıca film nerede çekildi, kaç yılında çekildi gibi soruların yanıtı da merak ediliyor. İşte Eyvah Eyvah konusu ve oyuncuları ve filmin çekildiği yerler.

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Çanakkale Geyikli'de yaşayan klarnetçi Hüseyin, beklenmedik olaylar sonucu kendini İstanbul'da bulur. Geyikli'de dedesi ve ninesiyle büyüyen ve İstanbul'da yolunu kaybeden Hüseyin'e, İstanbul'da Firuzan yardım eder. Firuzan'ın yoğun ve sıradan hayatı Hüseyin sayesinde renklenir. İkilinin macera dolu hikayesi İstanbul'dan Geyikli'ye dek uzanır.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabası olayların geçtiği mekandır. Filmdeki çoğu sahne Geyikli ve Ezine'de çekilmiştir. Hüseyin'in babasını aradığı İstanbul sahneleri ise Taksim ve Cihangir bölgesinde çekilmiştir.