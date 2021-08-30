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Giriş Tarihi: 30.8.2021 14:21

Eyvah Eyvah konusu nedir, kaç yılında ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!

Eyvah Eyvah konusu nedir, kaç yılında ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!

Yerli komedi filmleri arasında adını duyuran, Ata Demirer’in senaristliğini üstlendiği Eyvah Eyvah filmi 30 Ağustos televizyon yayın akışında yer alıyor. Komediseverler ve yerli film izleyicileri, “Eyvah Eyvah konusu nedir, kaç yılında ve nerede çekildi?” diye araştırıyor. İşte filme dair merak edilenler ve Eyvah Eyvah oyuncuları ile konusu.

Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Eyvah Eyvah filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Filmi daha önce izlemeyenler Eyvah Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. Ayrıca film nerede çekildi, kaç yılında çekildi gibi soruların yanıtı da merak ediliyor. İşte Eyvah Eyvah konusu ve oyuncuları ve filmin çekildiği yerler.

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Çanakkale Geyikli'de yaşayan klarnetçi Hüseyin, beklenmedik olaylar sonucu kendini İstanbul'da bulur. Geyikli'de dedesi ve ninesiyle büyüyen ve İstanbul'da yolunu kaybeden Hüseyin'e, İstanbul'da Firuzan yardım eder. Firuzan'ın yoğun ve sıradan hayatı Hüseyin sayesinde renklenir. İkilinin macera dolu hikayesi İstanbul'dan Geyikli'ye dek uzanır.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabası olayların geçtiği mekandır. Filmdeki çoğu sahne Geyikli ve Ezine'de çekilmiştir. Hüseyin'in babasını aradığı İstanbul sahneleri ise Taksim ve Cihangir bölgesinde çekilmiştir.

EYVAH EYVAH KAÇ FİLM?

Eyvah Eyvah serisi üç filmden oluşmaktadır.

EYVAH EYVAH KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah ilk filmi 2009 yılında çekilmiştir. Eyvah Eyvah 2 (Eyyvah Eyvah) 2010, Eyvah Eyvah 3 (Eyyvah Eyvah 3) ise 2014 yılında çekilmiştir.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Hande Dane

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman

Yönetmen: Hakan Algül

Senarist: Ata Demirer

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Eyvah Eyvah konusu nedir, kaç yılında ve nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!
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