Vay Halime filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vay Halime nerede çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Vay Halime filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı yapım ilgi görürken öte yandan "Vay Halime filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Yönetmenliğini Semra Dündar'ın üstendiği komedi türündeki Türk filmi Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları gibi merak edilen tüm detaylar...

VAY HALİME FİLMİ KONUSU

Murat, tefeciden aldığı yüklü miktardaki borcu ödeyebilmek için garsonluk, müzsiyenlik, figüranlık gibi işler gece gündüz çalışmak zorunda kalan bir adamdır. Bir gün borcunu gününde ödeyemecinde doktor rolünde figüranlık yaptığı setten apar topar kaçmak zorunda kalır. Üzerinde beyaz önlükle kaçan Murat, bir kamyonda saklanır. Kamyonun içinde uyuyakalan Murat, uyandığında kendisini Muğla'nın bir köyünde bulur. Kendisini önlükle gören herkesin onu doktora sanması üzerine Murat, tefecilerden bir süre uzak kalabilmek için köyde kalıp doktorculuk oynamaya karar verir. Ancak köylü güzeli Hamile onun planlarını bozacaktır.

VAY HALİME OYUNCULARI

Hüsnü Şenlendirici,

Sera Tokdemir,

Sinan Bengier

VAY HALİME FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vay Halime filmi Muğla'da çekildi.