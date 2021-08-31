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Giriş Tarihi: 31.8.2021 13:59 Son Güncelleme: 31.8.2021 13:59

Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında, asıl adı ne? Kibariye’nin eşi kimdir, kaç çocuğu var? İşte Kibariye'nin hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler

Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında, asıl adı ne? Kibariye’nin eşi kimdir, kaç çocuğu var? İşte Kibariye’nin hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler

Türk arabesk-pop müziğinin önde gelen isimlerinden Kibariye, hayatı ve müzik kariyeri açısından merak ediliyor. Pek çok albümü ve şarkısı ile 1970’li yıllardan bu yana sahnelerde adını duyuran Kibariye’nin eşi kimdir, kaç çocuğu var gibi sorular da sanatçının hayatına ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Kibariye’nin özel hayatı ve müzik kariyeri.

Küçük yaşlarda müzik hayatına giriş yapan Kibariye, müzik kariyeri ve ailesiyle ilgili merak edilenlerle gündeme geliyor. Sanatçının sevenleri, Kibariye kaç yaşında, nereli, eşi kimdir gibi sorulara yanıt ararken, hayat hikayesini bilmeyenler de Kibariye kimdir sorusuyla araştırma yapıyor. İşte ünlü şarkıcının hayatı!

KİBARİYE KİMDİR, NERELİ?

Gerçek adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Türk müziğinin arabesk-pop alanında eser veren şarkıcı, 8 çocuklu ailenin en büyük çocuğudur. Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı Köyü'nde dünyaya gelen Kibariye; ailesinin geçim sıkıntısı sebebiyle okula gidememiştir. Erken yaşta hayata atılan Kibariye, henüz 14 yaşındayken müzik kariyerine başlamış, çeşitli mekanlarda sahne almıştır.

KİBARİYE KAÇ DOĞUMLU VE KAÇ YAŞINDA?

Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olan ünlü şarkıcı, 1960 doğumludur ve 61 yaşındadır.

KİBARİYE'NİN EŞİ ALİ KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık aslen İzmir'li bir iş adamıdır. 1981 doğumlu olan Küçükbalçık ve Kibariye 1999 yılında dünya evine girdi.

KİBARİYE'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR VE KIZI KAÇ YAŞINDA?

Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile evliliğinden bir kızı vardır. Birgül adındaki kızı 2000 yılında dünyaya gelmiştir ve 21 yaşındadır. Birgül Küçükbalçık, 2019 yılında Bülent Burak'la evlendi, 2020 yılında ise anne oldu.

Albümleri

Kimbilir (1981)

Aşkın Adresi (1982)

Gelin Ağıtı (1982)

İşte Kibariye (1983)

Hayat Merdiveni (1985)

Kibariye (1986)

Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)

Hançer (İyimserim) (1987)

Sevmenin Bedeli (1987)

Avustralya Konseri (1988)

Arabesk'in Sultanı (1989)

En Büyük Kibariye (1989)

Aşk Çemberi (1990)

Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)

Şarkılara Hayat Veren (1990)

Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)

Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)

Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)

İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)

Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)

Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

Filmografi

1981 Kimbilir (Kibariye)

1987 Şen Sulukule (Güler)

2000 Hayatım Roman (Kendisi)

2002 Reyting Hamdi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2005 Çeşm-i Bülbül (Bülbül) (TV Dizisi)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (Müzik hocası Nuriye)

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Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında, asıl adı ne? Kibariye’nin eşi kimdir, kaç çocuğu var? İşte Kibariye'nin hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler
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