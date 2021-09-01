Arka Sokaklar 16. yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezonuyla geri dönüyor!

Arka Sokaklar dizisi yeni sezon bölümleri için milyonların bekleyişi sürüyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yerini alan yapımla ilgili olarak "Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" soruları gündeme taşındı. Dizinin 16. Sezonu için çekimlerine başladığı bilinirken öte yandan detaylar da merak konusu haline geldi. İşte Arka Sokaklar dizisi yeni sezon tarihi ve fragmanı ile ilgili gelişmeler...
YENİ OYUNCU KADROSU!
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi'nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.
Oğuz Peçe, diziye 'Komiser Yardımcısı Emre' rolüyle dahil oldu. Deniz Çatalbaş da yeni sezonda 'Komiser Yardımcısı Aslı' karakteriyle seyirci karşısında olacak.
Dizinin yeni sezonu için henüz net bir tarih bilgisi bulunmazken yapımın Eylül ayında ekranlara geri dönmesi beklentiler arasında yerini alıyor.