Yüz yüze eğitim için geri sayım başlarken, pandemi dolayısıyla velilerin ve öğrencilerin aklında çeşitli soru işaretleri yer alıyor. Aşı yaşının 18 yaş altına indirilmesi nedeniyle öğrenciler ve velileri, "aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Okul çalışanları için PCR testi zorunluluğunun gündeme gelmesi üzerine; öğretmenler ve öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunlu mu sorusu da yanıt arıyor. İşte bu bilinmezlerle ilgili son açıklamalar.

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLER OKULA GİDEBİLECEK Mİ?

Yüz yüze eğitimle faaliyete geçecek olan okullardaki bulaş riskini önlemek adına çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara ek olarak; iki doz aşı olmamış okul çalışanlarının ve öğretmenlerin haftada iki defa negatif PCR testi bildirmeleri gerekiyor. Ancak öğrenciler için PCR testi ya da aşı karnesi şartı aranmıyor.