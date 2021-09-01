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Giriş Tarihi: 1.9.2021 16:24 Son Güncelleme: 1.9.2021 16:24

Aşı olmayan öğrenci okula gidebilecek mi? Öğretmenler ve öğrenciler için aşı zorunlu mu oldu, öğretmenlere PCR testi zorunlu mu?

Aşı olmayan öğrenci okula gidebilecek mi? Öğretmenler ve öğrenciler için aşı zorunlu mu oldu, öğretmenlere PCR testi zorunlu mu?

Uzun bir aranın ardından tüm kademelerde 6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime geçiliyor. Okullarda salgını önlemek amacıyla pek çok önlem alınırken, okullarda aşı zorunluluğu olup olmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi; okul çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler için aşı zorunlu mu, PCR testi zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı!

Yüz yüze eğitim için geri sayım başlarken, pandemi dolayısıyla velilerin ve öğrencilerin aklında çeşitli soru işaretleri yer alıyor. Aşı yaşının 18 yaş altına indirilmesi nedeniyle öğrenciler ve velileri, "aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Okul çalışanları için PCR testi zorunluluğunun gündeme gelmesi üzerine; öğretmenler ve öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunlu mu sorusu da yanıt arıyor. İşte bu bilinmezlerle ilgili son açıklamalar.

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLER OKULA GİDEBİLECEK Mİ?

Yüz yüze eğitimle faaliyete geçecek olan okullardaki bulaş riskini önlemek adına çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara ek olarak; iki doz aşı olmamış okul çalışanlarının ve öğretmenlerin haftada iki defa negatif PCR testi bildirmeleri gerekiyor. Ancak öğrenciler için PCR testi ya da aşı karnesi şartı aranmıyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE AŞI ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; öğrencilere yönelik aşı ya da PCR testi zorunluluğu bulunmadığının altını çizdi. Özer, okul çalışanları, öğretmenler, servis şoförleri ve yardım personelleri, idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarının iki doz aşılı değillerse haftada iki kez PCR testi vermeleri gerektiğini belirtti.

VELİLERE AŞI ZORUNLU MU?

Ülkemizde yapılan tüm aşılarda olduğu gibi Covid-19 aşılarında da gönüllülük esastır ve herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu nedenle velilere de aşı zorunluluğu gibi bir durum mümkün değildir. Ayrıca velilerin PCR test sonuçları da kontrol edilmeyecek.

ÖĞRENCİLER AŞILANACAK MI?

Gündemde henüz öğrencilerin aşılanmasına ilişkin bir karar yer almıyor. Ancak 15 yaş üstü gençler için sistemde aşı hakkı tanımlanmış durumda. Ayrıca kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üzeri çocuklar da aşı olabilecek.

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