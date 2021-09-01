Kuruluş Osman ve EDHO ne zaman başlıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş’un yeni sezon tarihi...

Atv'nin birbirinden iddialı iki dizisi Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri milyonlarca dizisever tarafından merakla bekleniyor. Yaz başında final bölümünü ekranlara getirerek sezona ara veren dizilerle ilgili olarak Eylül ayının gelmesiyle beraber "Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak?" soruları ön plana çıktı. Bu iki dizi halen sevenlerine net bir tarih bilgisi sunmazken detaylar yakından takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) gibi dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...