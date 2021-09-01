Sully filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sully filmi hikayesi gerçek mi, IMDB puanı kaç?

Bir otobiyografiden beyaz perdeye taşınan Sully filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Biyografik drama türündeki Amerika yapımı film, "Sully filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorularla araştırılıyor. İşte Tom Hanks'in başrol olarak yer aldığı filme ilişkin merak edilenler ve Sully IMDB puanı.

SULLY FİLMİ GERÇEK Mİ?

Sully filmi, Todd Komarnicki tarafından yazılan, Chesley Sullenberger ve Jeffrey Zaslow tarafından kitap haline getirilen "En Yüksek Görev" adlı otobiyografiye dayanmaktadır.