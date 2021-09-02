Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2021 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için gözler Eylül ayı PPK toplantısına çevrildi. Hal böyleyken piyasaları yakından takip eden binlerce kişi "Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası PPK toplantısı için tarih belli oldu. Piyasalara yön verecek kararın Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacağı biliniyordu. Peki, PPK faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...