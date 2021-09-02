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Giriş Tarihi: 2.9.2021 15:25

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2021 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2021 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay politika faizinini yüzde 19’da sabit tutan Para Politikası Kurulu, Eylül ayında her hafta olduğu gibi bir araya gelecek. Bu kapsamda piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş “Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman açıklanacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. TCMB son dört toplantıda beklentileri karşılamış ve faizlerde bir değişiklik kararı almamıştı. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı için gözler Eylül ayı PPK toplantısına çevrildi. Hal böyleyken piyasaları yakından takip eden binlerce kişi "Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası PPK toplantısı için tarih belli oldu. Piyasalara yön verecek kararın Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacağı biliniyordu. Peki, PPK faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası: 2021 yılının kalanında cari fazla verilmesini bekliyoruz

TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman hangi gün, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.

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Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2021 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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