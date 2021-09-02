Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2021 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için gözler Eylül ayı PPK toplantısına çevrildi. Hal böyleyken piyasaları yakından takip eden binlerce kişi "Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası PPK toplantısı için tarih belli oldu. Piyasalara yön verecek kararın Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacağı biliniyordu. Peki, PPK faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.
TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.