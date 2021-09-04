Bursluluk sınavı ne zaman ve saat kaçta düzenlenecek? İOKBS bursluluk sınavı kaç saat, kaç dakika sürer?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. 6. 7. 8., lise hazırlık, 9. 10. Ve 11. Sınıflara uyguladığı İOKBS; Talim ve Terbiye Kurumu'nun belirlediği kazanımlar kapsamında gerçekleştiriliyor. Başarılı öğrencileri tespit etmek üzere gerçekleştirilen sınav 4 şıklı 100 sorudan oluşuyor. Sınav süresi ve sınavın ne zaman başlayıp biteceği ise adayların gündeminde yer alıyor. Bursluluk sınavı ne zaman ve saat kaçta düzenlenecek, kaç saat ve kaç dakika sürecek? İşte İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınav süresi.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak olan sınav ülke genelinde tüm şehirlerde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?
Çoktan seçmeli sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve bu 100 soru için adaylara 120 dakika (2 saat) süre tanınacak.
BURSLULUK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İOKBS sınavlarına 5. 6. 7. 8., lise hazırlık, 9. 10. Ve 11. Sınıf öğrencileri katılabilmektedir.
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