Bursluluk sınavı ne zaman ve saat kaçta düzenlenecek? İOKBS bursluluk sınavı kaç saat, kaç dakika sürer?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. 6. 7. 8., lise hazırlık, 9. 10. Ve 11. Sınıflara uyguladığı İOKBS; Talim ve Terbiye Kurumu'nun belirlediği kazanımlar kapsamında gerçekleştiriliyor. Başarılı öğrencileri tespit etmek üzere gerçekleştirilen sınav 4 şıklı 100 sorudan oluşuyor. Sınav süresi ve sınavın ne zaman başlayıp biteceği ise adayların gündeminde yer alıyor. Bursluluk sınavı ne zaman ve saat kaçta düzenlenecek, kaç saat ve kaç dakika sürecek? İşte İOKBS bursluluk sınav tarihi ve sınav süresi.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak olan sınav ülke genelinde tüm şehirlerde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.