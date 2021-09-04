TDV'nin sağlayacağı burs desteği için 2021 yılı ikinci kabul dönemi burs başvuruları başladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta başvuru süreci son bulacak. Adaylar, Diyanet burs başvurusu nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar diye araştırıyor. Diyanet burs başvuru şartları ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

DİYANET BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR ALINACAK?

Diyanet Vakfı'nın burs programlarına başvuru işlemleri 13 Eylül'e kadar devam edecek. Başvurular "diyanetburslari.tdv.org" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular sonucunda İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Lisansüstü İlahiyat Akademi ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek Burs programlarına öğrenci alımı yapılacak.