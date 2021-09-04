Son sezonda Nairobi'nin ölümüyle konuşulan La Casa De Papel dizisi final sezonuyla ekrana geliyor. Dizinin takipçileri, La Casa De Papel 5. Sezon 6. 7. 8. 9. 10. Bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni sezonda izleyiciyi intikam hikayesi ve ekibin başına gelecek aksiyon dolu olaylar bekliyor. İşte La Casa De Papel 5. Sezon ikinci kısım yayın tarihi!
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 1. 2. 3. 4. 5. BÖLÜM YAYINLANDI MI?
Final sezonu olan 5. Sezonun ilk kısmı (1. 2. 3. 4. 5. bölüm) yayınlandı. Önceki sezonları izleyenler yeni sezonun ilk yarısına bugün itibariyle söz konusu dijital platform üzerinden ulaşılabiliyor.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 6. 7. 8. 9. 10. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İlk 5 bölüm bugün yayınlanırken, La Casa De Papel ikinci yarısını oluşturan 6. 7. 8. 9. 10. Bölümler 3 Aralık'ta izleyicinin karşısına çıkacak.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KONUSU
Dizinin yeni bölümleri yayınlanırken, yayınlanan bölümlerin ismi ve konusuna da yer verildi. İşte ilk kısmın konusu ve bölüm adları.
1. Bölüm: Yolun Sonu
Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo orduyu göreve çağırarak müzakerelerde çıtayı yükseltir. Geçmişte Berlin ailesinden biriyle buluşur.
2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?
Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.
3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz
Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.
4. Bölüm: Cennette Bir Yer
Helsinki'nin hayatı tehlikededir. Hırsızlar gizli bir karşı saldırı planlar. Yıllar önce Berlin ve oğlu birlikte ilk soygunlarını gerçekleştirir.
5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar
Ateş hattının ortasında mutfakta mahsur kalan Tokyo, ilk aşkını ve Profesör'le ilk karşılaşmasını hatırlar.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
La Casa De Papel 5. Sezon oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor. Final sezonunda oyuncu kadrosuna İspanyol aktör Miguél Ángel Silvestre dahil oldu. Silvestre, Tokyo'nun eski sevgilisi René olarak karşımıza çıkıyor. Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.