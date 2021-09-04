Shang-Chi ve On Halka Efsanesi çıktı mı? Shang-Chi ne zaman vizyona girecek, yayın tarihi ne, oyuncuları kimler?

Aksiyon, macera ve fantastik türlerin altında yer alan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi çıktı mı, ne zaman vizyona girecek sorusu sinemaseverlerin gündeminde alıyor. Süper kahraman filmlerini sevenler, başrolünü Asyalı bir karakterin canlandırdığı ilk Marvel filmi olan Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings filminin yayın tarihini araştırıyor. İşte Shang-Chi yayın tarihi ve oyuncuları.

SHANG-CHİ KONUSU

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi Marvel çizgi roman evrenine 1973 yılında dahil olan Shang-Chi karakterini temel alıyor. Shang-Chi, ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından suikastçi olmak üzere yetiştirilmiştir. Shang-Chi, simya ile ilgilenen ve insanüstü güçlerle dövüş tekniğine sahip olan babasının kötü biri olduğunu öğrenir. Güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanmaya başlar. Bu sırada babasının düşmanıyla dostluk kurar ve dünyayı gezerek pek çok süper kahramanla karşılaşır.