Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:58

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi çıktı mı? Shang-Chi ne zaman vizyona girecek, yayın tarihi ne, oyuncuları kimler?

Fantastik macera türünü sevenlerin yeni ilgi odağı Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmi oldu. Marvel evreninin yeni yapımı; Shang-Chi ve On Halka Efsanesi çıktı mı sorusuyla inceleniyor. Shang-Chi ne zaman vizyona girecek sorusu da filmseverlerin gündeminde yer alıyor. Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi yayın tarihi ne, oyuncuları kimler? İşte bu film hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Aksiyon, macera ve fantastik türlerin altında yer alan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi çıktı mı, ne zaman vizyona girecek sorusu sinemaseverlerin gündeminde alıyor. Süper kahraman filmlerini sevenler, başrolünü Asyalı bir karakterin canlandırdığı ilk Marvel filmi olan Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings filminin yayın tarihini araştırıyor. İşte Shang-Chi yayın tarihi ve oyuncuları. SHANG-CHİ KONUSU Shang-Chi ve On Halka Efsanesi Marvel çizgi roman evrenine 1973 yılında dahil olan Shang-Chi karakterini temel alıyor. Shang-Chi, ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından suikastçi olmak üzere yetiştirilmiştir. Shang-Chi, simya ile ilgilenen ve insanüstü güçlerle dövüş tekniğine sahip olan babasının kötü biri olduğunu öğrenir. Güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanmaya başlar. Bu sırada babasının düşmanıyla dostluk kurar ve dünyayı gezerek pek çok süper kahramanla karşılaşır.

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ OYUNCULARI Simu Liu, Shang-Chi: Yetenekli bir dövüş sanatçısı Tony Leung, Mandarin: Ten Rings terör örgütünün lideri Awkwafina, Katy Ronny Chieng, Jon Jon Michelle Yeoh, Jiang Nan