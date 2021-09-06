Arka Sokaklar ne zaman başlıyor ve yeni oyuncuları kimler? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi ve oyuncuları!

Eylül ayının gelişiyle birlikte sezon finali yapan diziler kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Bu ay başlayacak olan diziler arasında Arka Sokaklar da yer alıyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, yeni oyuncuları kimler, yeni sezon ne zaman gibi sorularla araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar yeni sezon tarihi (16. Sezon 595. Bölüm) ve oyuncuları!

ARKA SOKAKLAR 16. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar yeni sezonu 17 Eylül Cuma günü başlayacak. Dizi yeni sezonda da eski sezonlarda olduğu gibi Cuma akşamları saat 20:00'de yayınlanacak.