Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim? Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne, hangi okulda okuyor?

Fenomen çift Pelin Yar ve Berk Çiçekgil, çektikleri videolarla kısa sürede pek çok kişi tarafından tanınır oldu. Kendilerini ilk kez görenler, Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim gibi soruların yanıtını arıyor. Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Genç fenomenle ilgili merak edilenler haberimizde.

PELİN YAR KİMDİR?

Pelin Yar, 14 Mart 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne adı Öznur Baba adı Ahmet olan Pelin Yar'ın Onur adında bir abisi var. İlk öğrenimini İMKB'de tamamlayan Yar, mezun olacağı son sene Uğur Ortaokullarına geçmiş ve buradan mezun olmuştur. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Pelin Yar üniversitede Yeni Medya bölümünde okumaktadır. Öğrenciliğinin yanı sıra profesyonel dansçı ve influencer. Tiktok'ta 1.1 milyon abonesi olan Pelin Yar'ın Instagram'da ise 135 bin takipçisi bulunuyor.

Pelin Yar 14 yaşında Urban Dance branşında dans etmeye başlamıştır. 16 yaşındayken bir yandan Türkiye'nin sayılı proje okullarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenciyken, bir yandan Türkiye'nin en iyi dans okullarından 2Day Dance Academy'de asistan eğitmenliğe yükselip dans dersleri vermeye başladı. Yar bu sayede okulunun Proje Takımı'nda önemli bir yer edindi.

PELİN YAR DOĞUM TARİHİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Pelin Yar, 14 Mart 2002 doğumlu ve 19 yaşındadır. Balık burcu olan Pelin Yar, 1.64 boyunda ve 50 kilodur.