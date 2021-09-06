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Haberler Güncel Haberleri Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim? Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne, hangi okulda okuyor?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:24 Son Güncelleme: 6.9.2021 10:24

Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim? Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne, hangi okulda okuyor?

Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim? Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne, hangi okulda okuyor?

Bir yandan profesyonel dansçı kimliğiyle tanınan, bir yandan da sosyal medya fenomeni olan Pelin Yar hayatı ve kişisel özellikleri yönünden araştırılıyor. Videolarını görenler ve profilini keşfedenler, Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim gibi soruların yanıtını arıyor. Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne sorusu da genç fenomenle ilgili araştırmalar arasında yer alıyor. İşte Yar’ın hayatı ile ilgili merak edilenler.

Fenomen çift Pelin Yar ve Berk Çiçekgil, çektikleri videolarla kısa sürede pek çok kişi tarafından tanınır oldu. Kendilerini ilk kez görenler, Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim gibi soruların yanıtını arıyor. Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Genç fenomenle ilgili merak edilenler haberimizde.

PELİN YAR KİMDİR?

Pelin Yar, 14 Mart 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne adı Öznur Baba adı Ahmet olan Pelin Yar'ın Onur adında bir abisi var. İlk öğrenimini İMKB'de tamamlayan Yar, mezun olacağı son sene Uğur Ortaokullarına geçmiş ve buradan mezun olmuştur. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Pelin Yar üniversitede Yeni Medya bölümünde okumaktadır. Öğrenciliğinin yanı sıra profesyonel dansçı ve influencer. Tiktok'ta 1.1 milyon abonesi olan Pelin Yar'ın Instagram'da ise 135 bin takipçisi bulunuyor.

Pelin Yar 14 yaşında Urban Dance branşında dans etmeye başlamıştır. 16 yaşındayken bir yandan Türkiye'nin sayılı proje okullarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenciyken, bir yandan Türkiye'nin en iyi dans okullarından 2Day Dance Academy'de asistan eğitmenliğe yükselip dans dersleri vermeye başladı. Yar bu sayede okulunun Proje Takımı'nda önemli bir yer edindi.

PELİN YAR DOĞUM TARİHİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Pelin Yar, 14 Mart 2002 doğumlu ve 19 yaşındadır. Balık burcu olan Pelin Yar, 1.64 boyunda ve 50 kilodur.

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Pelin Yar kimdir, sevgilisi kim? Pelin Yar kaç yaşında ve doğum tarihi ne, hangi okulda okuyor?
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