Beykoz’da denize girmek yasak mı? Beykoz’da denize girmek neden yasaklandı?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, ilçe meteorolojik tahminleri üzerine Beykoz Kaymakamlığı bir açıklamada bulunurken vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine bölge halkı ve Beykoz'da denize girmeyi planlayan vatandaşlar, "Beykoz'da denize girmek yasak mı, neden yasaklandı?" gibi sorularla araştırmaya koyuldu. İşte söz konusu yasakla ilgili son durum.
BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?
Beykoz Kaymakamlığı, hava olaylarının sebep olabileceği olumsuzluklardan kaçınmak adına ilçe genelinde denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. İstanbul'un Beykoz ilçesinde, bugün ve yarın etkili olacağı öngörülen şiddetli rüzgar ve poyraz tahmini nedeniyle denize girişler yasaklandı. Bu kararla Riva'daki plajlara da girişler yasaklandı.
BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK NEDEN YASAK?
Kuzey ve kuzey doğu yönlü olarak esecek olan poyraz nedeniyle Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına yaşanması bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlar yaşanabilir.
Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama ise şu şekilde;
"Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır. Kaymakamlığımızca 07.09.2021 Salı gün boyu ilçemiz sahillerinde meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarının sunduğu somut veriler doğrultusunda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."