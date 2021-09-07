Beykoz’da denize girmek yasak mı? Beykoz’da denize girmek neden yasaklandı?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, ilçe meteorolojik tahminleri üzerine Beykoz Kaymakamlığı bir açıklamada bulunurken vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine bölge halkı ve Beykoz'da denize girmeyi planlayan vatandaşlar, "Beykoz'da denize girmek yasak mı, neden yasaklandı?" gibi sorularla araştırmaya koyuldu. İşte söz konusu yasakla ilgili son durum.

BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Beykoz Kaymakamlığı, hava olaylarının sebep olabileceği olumsuzluklardan kaçınmak adına ilçe genelinde denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. İstanbul'un Beykoz ilçesinde, bugün ve yarın etkili olacağı öngörülen şiddetli rüzgar ve poyraz tahmini nedeniyle denize girişler yasaklandı. Bu kararla Riva'daki plajlara da girişler yasaklandı.