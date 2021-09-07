Yeni Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Yeni Ay hangi burçta, burçlara etkileri neler olacak ve Türkiye’den izlenecek mi?

Ayın evreleri insanın ruh hali üzerinde büyük etkilere sahiptir. Dolunay ayrı, yeni ay ayrı etkilerle kendini gösterir. Bazı dönemlerde bazı burçlar ayın hareketlerinden yoğun şekilde etkilenir. Bu durumu bilen ve hazırlıklı olmak isteyen astroloji meraklıları, "Yeni Ay ne zaman, saat kaçta?" diye araştırıyor. Yeni Ay hangi burçta ve burçlara etkileri neler sorusunun yanıtı haberimizde.
YENİ AY NEDİR?
Ayın evrelerinden ilki olan Yeni Ay; Güneş ve Ay'ın aynı tutulum boylama sahip olduğu anda gerçekleşir. Bu aşamada Ay Dünya'dan bakıldığında görünmemektedir. Ardından, Güneş ile kavuşumunun ardından Ay'ın ilk görünür olduğu hali hilal şeklindedir. Yeni Ay da bu hilali ifade eder.
YENİ AYIN BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay insanları bu burcun özellikleri doğrultusunda etkileyecek. Yani hayatımızda düzen getirme, temizlik konusunda hassas olma gibi özellikleri söz konusu olacak. Ayrıca kuruntu ve endişeler gündeme gelebilir. Kendimizi bir anda detay gerektiren işlerle uğraşırken bulabiliriz.
YENİ AY NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Önümüzdeki Yeni Ay 7 Eylül'de saat 03:51'de gerçekleşecek.
YENİ AY HANGİ BURÇTA?
7 Eylül'de gerçekleşecek olan Yeni Ay Başak burcunda meydana gelecek. Bu astronomik olaydan en çok Başak burcu olanlar etkilenecek.
YENİ AY GÖRÜNCE NE YAPILIR?
Yeni Ay görüldüğünde dua etmek, iyi dileklerde bulunmak tavsiye edilir. Yeni ayda doğadaki enerji akışı oldukça fazla olduğundan iyi dileklerde bulunmak, hayırlı işler yapmak önemlidir. Bir dilek varsa bunu imgeleyerek hayal etmek daha etkili olacaktır. Tutulan dilek eğer hayırlıysa Ay'ın gücüyle bütünleşir ve adeta mıknatısa dönüşür.
YENİ AY GÖRÜNCE OKUNACAK DUA
Hilâl görülünce üç kez tekbir ("Allâh'u Ekber") ve tehlilden ("Lâ ilâhe illallâh") sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.
"Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)
Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)
Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve'l-imani vesselâmeti vesselam."
Anlamı: "Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ'ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah'a hamd olsun, Allah'ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur."