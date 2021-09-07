Yeni Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Yeni Ay hangi burçta, burçlara etkileri neler olacak ve Türkiye’den izlenecek mi?

Ayın evreleri insanın ruh hali üzerinde büyük etkilere sahiptir. Dolunay ayrı, yeni ay ayrı etkilerle kendini gösterir. Bazı dönemlerde bazı burçlar ayın hareketlerinden yoğun şekilde etkilenir. Bu durumu bilen ve hazırlıklı olmak isteyen astroloji meraklıları, "Yeni Ay ne zaman, saat kaçta?" diye araştırıyor. Yeni Ay hangi burçta ve burçlara etkileri neler sorusunun yanıtı haberimizde.

YENİ AY NEDİR?

Ayın evrelerinden ilki olan Yeni Ay; Güneş ve Ay'ın aynı tutulum boylama sahip olduğu anda gerçekleşir. Bu aşamada Ay Dünya'dan bakıldığında görünmemektedir. Ardından, Güneş ile kavuşumunun ardından Ay'ın ilk görünür olduğu hali hilal şeklindedir. Yeni Ay da bu hilali ifade eder.