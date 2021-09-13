Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta Teşkilat’a dönecek mi?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Teşkilat dizisinin yeni sezonuna ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Dizinin sevenleri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ederken, dizinin başrol oyuncularından olan Mesut Akusta'nın sağlık durumu ve diziye devam edip etmeyeceği de merak ediliyor. Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı sorusuyla araştırılan bu konuya Akusta'nın eşi yanıt verdi. Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta Teşkilat'a dönecek mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler.

MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, riskli bir sürecin ardından sağlığına kavuştu. Akusta'nın eşi Şafak Özbir'in açıklamalarına göre, yoğun bir tedavi ve istirahat sürecinden geçen ünlü oyuncunun sağlık durumu şuan daha iyi.