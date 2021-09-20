Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak olan 336 sözleşmeli personel alım sonuçları heyecan içinde bekleniyor. Sözleşmeli personel alımına başvuran adaylar, MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı
MSB 336 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı, MSB personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte o paylaşım ve sonuç sorgulama ekranı;
MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SORGULAMA EKRANI
Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden ulaşabilirsiniz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2021