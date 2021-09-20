Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak olan 336 sözleşmeli personel alım sonuçları heyecan içinde bekleniyor. Sözleşmeli personel alımına başvuran adaylar, MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı