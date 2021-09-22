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Haberler Güncel Haberleri Sonbahar 2021 Google’da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 10:56

Sonbahar 2021 Google’da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir?

Sonbahar 2021 Google’da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, yıl içinde bazı önemli gün ve zamanları ana sayfasına çıkıyor. Doodle ismi verilen bu bölge, ise kullanıcıların bir hayli dikkatini çekiyor. Google son olarak 2021 Sonbahar’ının gelişini kutlamak adına Sonbahar’ı doodle yaptı. Eylül ayın denilince akıllara gelen sonbahar mevsimi güz ya da hazan gibi isimlerle anılır. Peki, Sonbahar dönümü/ekinoksu nedir? Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar ve özellikleri neler? İşte detaylar;

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Sonbahar ayını doodle yaptı. Yaz ile kış mevsimleri arasındaki geçiş mevsimi olan Sonbahar'da gündüzler kısalır ve geceler uzar. Sıcaklık dereceleri ise düşmeye başlar. Kuzey yarım kürede Eylül, Eykim ve Kasım ayı, Güney yarım kürede ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Peki, Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir? İşte Sonbahar mevsimi özellikleri;

SONBAHAR ÖZELLİKLERİ NELER?

Güz, hazan ve bağ bozumu adları ile de bilinen Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Bu dönemde gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisi durumundadır. Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar yapraklarını dökmezler.

SONBAHAR MEVSİMİ AYLARI

Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

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Sonbahar 2021 Google’da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir?
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