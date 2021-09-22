Sonbahar 2021 Google’da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir?

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Sonbahar ayını doodle yaptı. Yaz ile kış mevsimleri arasındaki geçiş mevsimi olan Sonbahar'da gündüzler kısalır ve geceler uzar. Sıcaklık dereceleri ise düşmeye başlar. Kuzey yarım kürede Eylül, Eykim ve Kasım ayı, Güney yarım kürede ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Peki, Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir? İşte Sonbahar mevsimi özellikleri;