Sonbahar 2021 Google’da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir?

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Sonbahar ayını doodle yaptı. Yaz ile kış mevsimleri arasındaki geçiş mevsimi olan Sonbahar'da gündüzler kısalır ve geceler uzar. Sıcaklık dereceleri ise düşmeye başlar. Kuzey yarım kürede Eylül, Eykim ve Kasım ayı, Güney yarım kürede ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Peki, Sonbahar mevsimi ne zaman başlıyor, hangi aylar kapsıyor ve özellikleri nelerdir? İşte Sonbahar mevsimi özellikleri;
SONBAHAR ÖZELLİKLERİ NELER?
Güz, hazan ve bağ bozumu adları ile de bilinen Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Bu dönemde gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisi durumundadır. Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar yapraklarını dökmezler.
SONBAHAR MEVSİMİ AYLARI
Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.