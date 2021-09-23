PCR testi zorunlu mu ve kimler yaptıracak? PCR testi sonucu kaç günde belli olur ve hangi alanlarda geçerli?

Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınarak yapılan PCR testi hakkında bilgiler araştırılıyor. Henüz aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirilmesi nedeniyle "PCR testi zorunlu mu, kimler yaptıracak? PCR testi sonucu kaç günde belli olur ve hangi alanlarda geçerli?" sorularına yanıt aranıyor. Devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağı ifade edilen PCR testi zorunlu mu, kimler yaptıracak? PCR testi sonucu kaç günde belli olur ve hangi alanlarda geçerli?
PCR TESTİ NEDİR?
PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu ya da kısaca PCR adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığını tespit eder. Söz konusu genetik materyal virüsün RNA parçalardır. Diğer testlerin aksine vücudun normalde ürettiği antikorları değil de, virüsün doğrudan varlığını saptamaya yönelik bir testtir. Bu sebeple alınan örnekte virüsün varlığının bulunması gereklidir.
PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur. Antikor testi kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.
PCR TESTİ ZORUNLU MU?
6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.
Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.
PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını ifade etti.
PCR TESTİ SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Test sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkar ve açıklanır. Test esnasında verilen barkod numarasıyla e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebilir.
OTOBÜSLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Şehirler arası otobüs yolculuğunda çift doz aşı olmayan, hastalığı geçirmemiş 18 yaş ve üstü yolcuların seyahatlerinden en fazla 48 saat önce yapılmış negatif PCR testlerini firmaya ibraz etmeleri gerekiyor.
AŞI OLMAYANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?
Sağlık Bakanlığı'nca havaalanlarındaki PCR testi uygulaması devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ya da 48 saat öncesinden yaptırdığı test sonucuna ilişkin belgeyi ibraz ederek uçuş yapabilecek.
Şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak 48 saat önce yaptırılmış PCR testi istenecek.
Yüksek Hızlı Tren kullananlara belli noktalarda kontrol yapılacak. PCR testi belgelerini gösteremeyen yolcular ilk durakta indirilecek ve kendisine ücret iadesi yapılmayacak.
PCR testi uygulaması özek sektörde de yaygınlaştırılacak. Artık işyerleri aşısız çalışanından düzenli olarak test isteyebilecek.