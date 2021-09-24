İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İSMEK kursları için duyuru, resmi internet site üzerinden yapılacak. Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadesine yer verilmişti. Önümüzdeki günlerde İSMEK'in resmi sitesinden kayıt tarihleri ile ilgili bilgi paylaşılacağı biliniyor…

Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız uzem.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.

2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.

3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

8. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Kursiyer İsmek Sistemi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya kursiyer.ismek.istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.

2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız.

4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.

5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alananın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.

6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

9. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

İSMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

İSMEK kurslarına kayıt olmak için resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt yapılması gerekiyor. Branşlara ayrılan kontenjanlar dahilinde başvuru yapılabiliyor. Bazı kurslar için yedek kayıtlar da oluşturuluyor. Daha önceden İSMEK öğrenci kaydınız varsa sisteme girip tercih ettiğiniz branş için ön kayıt başvurusunda bulunabilirsiniz. Asıl kayıt ise seçilen kurs merkezinden yapılacaktır.