Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri 45 saat sonra gelen mucize! 23 yaşındaki Çağrı enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Giriş Tarihi: 8.2.2023 10:54

45 saat sonra gelen mucize! 23 yaşındaki Çağrı enkazdan sağ olarak çıkarıldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
45 saat sonra gelen mucize! 23 yaşındaki Çağrı enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta 3 arkadaşı ile birlikte otelde konaklayan 23 yaşındaki Çağrı Pervane, meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kaldı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu Pervane’yi 45’inci saat sonucunda bulunduğu yerden sağ olarak kurtardı. Gencin annesi Şehri Pervane ise mutluluk gözyaşları döktü.

Ankara'da yaşayan kaynak ustası Çağrı Pervane, 3 arkadaşı ile birlikte bir dondurma fabrikasının işleri için 31 Ocak günü Kahramanmaraş'a geldi. Gündüz çalışan ve gecede merkez 12 Şubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki Arıkan Otelinde konaklayan arkadaşlar, 7.7 büyüklüğündeki depremde otelin yıkılması ile enkaz altında kaldı.

45 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Ekipler Çağrı Pervane ve 3 arkadaşını kurtarmak için seferber oldu. Aralarında Azerbaycan'dan gelen ekiplerinin de olduğu arama-kurtarma personeli, genç Çağrı'nın yerini tespit etti. Saniyelerle yarışan ekipler, Çağrı Pervane'yi 45'inci saat sonucunda enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Haber alır almaz Ankara'dan Kahramanmaraş'a gelen anne Şehri Pervane ise mutluluktan gözyaşı döktü. Çağrı Pervane, olay yerinde yapılan ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 53 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları yürekleri parçaladı!

ARKADAŞINA GÖNDER
45 saat sonra gelen mucize! 23 yaşındaki Çağrı enkazdan sağ olarak çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA