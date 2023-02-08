45 saat sonra gelen mucize! 23 yaşındaki Çağrı enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Ankara'da yaşayan kaynak ustası Çağrı Pervane, 3 arkadaşı ile birlikte bir dondurma fabrikasının işleri için 31 Ocak günü Kahramanmaraş'a geldi. Gündüz çalışan ve gecede merkez 12 Şubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki Arıkan Otelinde konaklayan arkadaşlar, 7.7 büyüklüğündeki depremde otelin yıkılması ile enkaz altında kaldı.
45 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
Ekipler Çağrı Pervane ve 3 arkadaşını kurtarmak için seferber oldu. Aralarında Azerbaycan'dan gelen ekiplerinin de olduğu arama-kurtarma personeli, genç Çağrı'nın yerini tespit etti. Saniyelerle yarışan ekipler, Çağrı Pervane'yi 45'inci saat sonucunda enkaz altından sağ olarak kurtardı.
Haber alır almaz Ankara'dan Kahramanmaraş'a gelen anne Şehri Pervane ise mutluluktan gözyaşı döktü. Çağrı Pervane, olay yerinde yapılan ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırıldı.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 53 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları yürekleri parçaladı!