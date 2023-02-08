45 saat sonra gelen mucize! 23 yaşındaki Çağrı enkazdan sağ olarak çıkarıldı

45 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Ekipler Çağrı Pervane ve 3 arkadaşını kurtarmak için seferber oldu. Aralarında Azerbaycan'dan gelen ekiplerinin de olduğu arama-kurtarma personeli, genç Çağrı'nın yerini tespit etti. Saniyelerle yarışan ekipler, Çağrı Pervane'yi 45'inci saat sonucunda enkaz altından sağ olarak kurtardı.