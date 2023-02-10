Bu acıya yürek dayanmaz!

ANKARA'DA EĞİTİMDEYDİ

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan İhsan Bayram Sitesi'nde önce Emine Akça'nın, sonra da oğulları Mehmet ve Metehan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, yürekleri yaktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli olan İbrahim Akça (33), 'komiserlik sınavı'nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu. Eşi ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.