Bu acıya yürek dayanmaz!

Adana'da görevli polis memuru İbrahim Akça, kentte yaşanan depremde eşi ve iki çocuğunu kaybetti. Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulan Akça, hayat arkadaşı ve çocuklarını son yolculuğuna uğurladı. 3 yaşındaki Metehan ve 6 yaşındaki ağabeyi Mehmet, anneleri Emine Akça ile yan yana toprağa verildi.
Akça çiftinin, yaklaşık 8 ay önce çöken binaya taşındıkları öğrenildi. İbrahim Akça, eşi ve çocuklarının mezarındaki toprağı tek tek okşadı; sonrasında dualar etti. Emine Akça'nın yakınları da mezarı başında ağıtlar yaktı.
ANKARA'DA EĞİTİMDEYDİ
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan İhsan Bayram Sitesi'nde önce Emine Akça'nın, sonra da oğulları Mehmet ve Metehan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber, yürekleri yaktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli olan İbrahim Akça (33), 'komiserlik sınavı'nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara'da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtuldu. Eşi ve çocuklarının öldüğü haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; sonrasında hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.
AĞITLAR YAKILDI
İbrahim Akça, cenaze boyunca metanetini korumaya çalışırken, Metehan ve ağabeyi Mehmet, anneleri Emine Akça ile birlikte yan yana toprağa verildi. Hayat arkadaşı ve oğullarının mezarındaki toprağı tek tek okşayıp, onlar için dua edip veda eden İbrahim Akça, sonrasında taziyeleri kabul etti. Emine Akça'nın ailesi ve yakınları da genç kadının mezarı başında gözyaşı döküp ağıtlar yakarken, ortaya çıkan fotoğraf karesi de yürekleri dağladı.