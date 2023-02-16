Metin Doruklu’nun son sözleri: ‘Sonuna kadar burada durup, bir can kurtarmak için mücadele edeceğim’

Deniz Kuvvetlerinden emekli Metin Doruklu, 1999 Gölcük depremini en çok hissedenlerinden biri. Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına gönül veren Doruklu, Beşir Derneği'nin Doğu Marmara Sorumlusu Metin Doruklu olarak görev yapıyordu. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkisi altına alan asrın felaketi sonrası ekibiyle birlikte Maraş'a gelen Doruklu, buradaki enkaz çalışmalarında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Metin Doruklu tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

HEP 'BİR CAN BİR NEFES' DERDİ

Metin Doruklu'nun çalışma arkadaşı Bayram Taşdelen, Doruklu ile ölümünden bir gün önce telefonda konuştuğunu söyledi. Taşdelen, "Depremin ardından ben Maraş'a gelmiştim. Sonra Metin abi ekibiyle birlikte buraya gelince ben Adıyaman'a geçtim. Ölümünden bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Bana, 'Yetkililer siz buradan ayrılın demeden ayrılmayacağız. Son ana kadar burada kalıp mücadele edeceğim' dedi. Metin abi zaten bir can bir nefes anlayışı ile çalışıyordu. Bir canın hayata tutunması onun için çok büyük önem arz ediyordu. Arama kurtarmanın okul boyutuna da önem veriyordu. Afet lojistik bölümünü de bitirmişti" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından, "Can kurtarmak uğruna can-feda bir aşkla çalışan, birçok afette olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da birlikte çalıştığımız kardeşimizde Metin Doruklu. Başımız Sağ olsun" paylamışında bulundu.

Metin Doruklu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.