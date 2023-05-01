Derbi sonrası 28 taraftar gözaltına alındı

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftası'nda Vodafone Park Stadı'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbiyi 39 bin 304 taraftar statta izledi.

Derbide sahaya bıçak, torpil, meşale, su ve alkol şişesi, bozuk para ve çakmak başta olmak üzere farklı yabancı maddeler atan, taşkınlık çıkaran, meşale yakan, tehdit ve küfür içerikli tezahüratlarda bulunan 28 taraftara İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yasal işlem yapıldı.

"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçesiyle haklarında gözaltı işlemleri uygulanan 28 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek ve takımlarının bütün maçlarından ve ikinci yarılarından önce ikamet adreslerine en yakın olan karakollara giderek denetim imzası atacak.