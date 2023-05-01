Derbi sonrası yol kesip kontrol yapan 5 taraftara gözaltı

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftası'nda Vodafone Park Stadı'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbinin ardından Beşiktaş'ta yaşanan "Yol Kontrolü" olayı üzerine inceleme başlatıldı.

İddialara göre; bir grup Beşiktaş taraftarı maçtan önce ve sonra özellikle gece saat 02.00 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nın çevresinde, Sinan Paşa Caddesi üzerinde ve Vodafone Park Stadı'nın yanındaki Kadırgalar Caddesi üzerinde yoldan geçmekte olan araçları kontrol etti ve Galatasaray formalı veya atkılı taraftar kontrolü yaptı.

O görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü detaylı bir inceleme başlattı. Görüntüler detaylıca incelendi. Söz konusu taraftarların açık kimlikleri belirlendi ve B.K., S.Ç., S.S., K.K. ve H.K. isimli beş taraftar "Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma" gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Beş taraftar da Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldükten sonra yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tamamı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.