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Meclis Başkanı 'ın duygulu anları!

Parlamenter sistemin son ı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı ’a Beştepe’de Devlet Şeref Madalyası verildi. Tören sırasında Yıldırım'ın duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 12:25
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın duygulu anları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. ı 'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Erdoğan,"Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri üzerine duygulu anlar yaşayan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın gözyaşlarına engel olamadığı kameralara yansıdı.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım Erdoğan'ın o sözleri üzerine gözyaşlarını tutamadı

Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih etti

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Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın duygulu anları!
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