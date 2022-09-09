SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar’daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza sonucu 42 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Avrupa Yakası'nda çift yönlü durduruldu. Üst geçitlerde yoğunluk yaşandı ve D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu meydana geldi.
İstanbulluları mağdur eden kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen açıklama gelmemesi ise sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.
Son olarak Balıkesir Edremit'e tatile giden ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen İmamoğlu gelir gelmez ise İstanbul'un sorunlarına odaklanmak yerine İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmeyi seçmişti.
"ORTADA NE İBB BAŞKANI NE DE İBB VAR"
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var." dedi.
İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var. #GeçmişOlsunİstanbul— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) September 9, 2022
Kaza sonrası ortaya çıkmayan Ekrem İmamoğlu'na bazı tepkiler şu şekilde:
"KOCA ŞEHİR HİÇ BU KADAR SAHİPSİZ KALMAMIŞTI"
*Saatler geçti 42 yaralı var ne bir açıklama ne olay yerine ne hastaneye ziyaret böyle olur mu başkanım? Bu ne sorumsuzluktur halk açıklama bekliyor.
*İstanbul facianın eşiğinden dönmüş. 4 tane metrobüs birbirine girmiş, 42 yaralı var. İstanhul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ndan ne açıklama var, ne de nerede olduğunu bilen var. Koca Şehir hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı.
*Hani herşey çok güzel olacaktı İstanbul için Ekrem İmamoğlu. Kaza 6'da oldu ve şu an saat 21:55 trafik kilit vaziyete insanlar evlerine yürüyerek gidiyor. İBB yetkililer uyuyor mu? Yeter artık Mahvettin İstanbul'u.