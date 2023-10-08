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Giriş Tarihi: 8.10.2023 08:57 Son Güncelleme: 8.10.2023 09:15

Lübnan, İsrail'e roketli saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilirken, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

AA
Lübnan, İsrail’e roketli saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İSRAİLLİLERE KAPALI ALANLARDAN ÇIKMAMA TALİMATI

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

KARŞILIK VERİLDİ

İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

KEFR ŞUBA BÖLGESİ YOĞUN ŞEKİLDE VURULDU

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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Lübnan, İsrail'e roketli saldırı düzenledi
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