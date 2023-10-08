Lübnan, İsrail’e roketli saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
İSRAİLLİLERE KAPALI ALANLARDAN ÇIKMAMA TALİMATI
Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.
Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
KARŞILIK VERİLDİ
İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.
KEFR ŞUBA BÖLGESİ YOĞUN ŞEKİLDE VURULDU
Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.
İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.