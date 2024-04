Hatay’da inat değil vefa kazandı

6 Şubat merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay halkı, zor günlerinde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan devlet ve yardıma koşan Ak Partili belediyelere vefalarını gösterdi. Hatay halkı, kentsel dönüşüme karşı çıkan, depremden sonra hiç ortalarda görünmeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'a tepkisini sandıkta gösterdi. Üç dönemdir Hatay'da başkanlık yapan Lütfü Savaş bu seçimde kaybetti.Asrın felaketinde binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve bir o kadar insanın da evsiz kaldığı Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adeta seferberlik ilan edildi. Başta AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Adana'nın ilçe belediyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların mağdur olmaması için kolları sıvadı. Kurdukları konteyner kentlerde aşevleri açtılar, ekmek gıda dağıtımı yaptılar. Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'dan elini hiç çekmedi. Depremde hasar gören alt yapıyı onardı, tarihi camileri restore etti, konteyner kentler kurup, kadınlar için kurslar açıp her türlü desteği verdi. "Ben vatandaşımı sokakta bırakmam" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için kent merkezi ve ilçelerde TOKİ konutlarının yapımına hızla başlandı. Hatay adeta şantiyeye döndürüldü, köy evleri hızlıca tamamlandı. Depremin birinci yıldönümü dolmadan kura çekimiyle depremzedeler evlerine kavuştu.Asrın felaketinde 11 yakınını kaybeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hataylıların Lütfü Savaş'a büyük ders verdiğini belirterek, "Hatay kazandı, depremzede Hataylılar kazandı, Lütfü Savaş kaybetti. Hataylılar kötü bir yönetime dur diyerek doğru olanı seçti. Hatay büyük bir köy olmaktan çıkıp gerçek bir büyükşehir olacak" diye konuştu.Hatay'ın yeni belediye başkanı seçilen Mehmet Öntürk, "Hatay, büyük bir afet yaşadı, yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları sıvayıp hızlı bir şekilde bizden görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturmak için çalışacağız" diye konuştu. Hizmet ederken adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, "15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz. Bugün tarihi bir gün" şeklinde konuştu.Hataylılarkentte "Kentsel dönüşümü engelleyen" ve yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki alan Lütfü Savaş'a kırmızı kart gösterdi. Gittiği her ortamda protesto edilen ve üç dönemdir Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Lütfü Savaş'a Hataylılar sandıkta büyük ders verdi. Seçimde oyların yüzde 44.88'ini alan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.24 Mart 2023'te temeli atılan ancak muhalefet tarafından "Temeli atıldı bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi, gece-gündüz çalışılarak 60 günde hizmete açıldı. Defne Devlet Hastanesi'nin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi ile birlikte Arsuz, Belen ve Hassa Devlet Hastaneleri kısa sürede hizmete alındı.Hataylılar sadece büyükşehir belediye başkanlığı için Cumhur İttifakı demedi. 15 ilçenin 10 ilçesine Cumhur İttifakı'nın adayları damga vurdu. Antakya, Altınözü, Belen, Hassa, İskenderun, Payas, Reyhanlı, Yayladağı, Kırıkhan ve Kumlu'da da Cumhur İttifakı'nın adayları ipi önde göğüsledi.