Son dakika: Kumpasçı polis müdürlerine gözaltı kararı

KUMPASÇI POLİS MÜDÜRLERİNE GÖZALTI KARARI

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Gizli tanık SS' nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

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