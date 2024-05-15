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Giriş Tarihi: 15.5.2024 15:48 Son Güncelleme: 15.5.2024 15:59

Son dakika: Kumpasçı polis müdürlerine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir.

Halit TURAN Halit TURAN
Son dakika: Kumpasçı polis müdürlerine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.

KUMPASÇI POLİS MÜDÜRLERİNE GÖZALTI KARARI

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gizli tanık SS' nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

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Son dakika: Kumpasçı polis müdürlerine gözaltı kararı
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