Açlık pususu

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlar en acımasız şekilde sürüyor. Soykırım altındaki Filistinliler ikinci kışlarını da yine aç, susuz, ilaçsız ve bombalar altında geçiriyor. Katil İsrail son günlerde özellikle sivillerin sığındığı okullları, çadırları ve hastaneleri bombalıyor. İsrail ordusu, güvenli bölge dediği Gazze'deki El-Mevasi'deki çadır kampına yönelik saldırı dalgasında 20 Filistinliyi daha katletti. Son 24 saat içerisinde 58 Filistinli daha öldürüldü. Siyonist İsrail rejiminin açlık pususuna dair korkunç detaylar da ortaya çıktı.Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, son 2.5 ayda Gazze'nin kuzeyine sadece 12 yardım TIR'ının girebildiğini duyurdu.Açıklamaya göre bu TIR'lardan üçünün yardım dağıttığı okulun bir gün sonra İsrail tarafından bombalandığı ifade edildi.Bu TIR'ların Gazzelilerin sığındığı bir okulda yardım dağıttığı kaydedilen açıklamada, "Yardım dağıtılırken İsrail askerleri ve drone'lar okula ateş açtı ve bölgeyi terk etme uyarısı yaptı. Diğer gün İsrail ordusu geri döndü, okulu bombaladı ve binaları yaktı" ifadeleri kullanıldı.Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre Gazze'nin kuzeyinde bir kıtlığın yaşandığı, diğer bölgelerinde ise kıtlık riskinin çok yüksek olduğu kaydedildi. Açıklamada, "İnsanlar, hayatta kalmak için akla gelmeyecek umutsuz yolları denemeye mecbur ediliyor. Çocuklar ve kadınlar hastalık riski altında, metal parçalarıyla yaralanma riskini alarak ve patlamamış bombalarla karşılaşma tehlikesine rağmen çöp dağları altında çıplak elleri ve çoğunlukla çıplak ayaklarıyla yiyecek artıkları arıyor" ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler ise 1.6 milyon kişiden yalnızca yüzde 23'üne yağmur ve soğuktan korunmak için destek verebiliyor. Oxfam'ın açıklamasında "İsrail'in açlığı silah olarak kullanmasına rağmen dünya liderleri hiçbir şey yapmıyor" denildi. İngiliz yardım kuruşu Oxfam, Gazze'deki durumu "Gazze'deki durum kıyamet kabusundan başka bir şey değil" sözleriyle özetledi.Gazze'de soykırım yapan, aylarca Lübnan'ı kuşatan, İran'da suikastlar işleyen ve Suriye'ye saldıran siyonist İsrail, şimdi de gözünü Yemen'e dikti. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in küresel seyrüseferi ve uluslararası düzeni tehdit etmekle suçladığı Yemen'deki Husi grubuna karşı eylemlerini sürdüreceğini söyledi ve İsraillileri kararlı olmaya çağırdı.İşgalci siyonist İsrail rejimi her gün yeni bir savaş suçu işliyor. İsrail iki gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyette kalan tek sağlık birimi olan Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için saldırılar düzenliyor. Hastaneye halihazırda bebekler ve oksijen tüplerine mahkûm olan hastaların da bulunduğu 400 sivil sığınmış durumda. İsrail dün hastanenin mazot tanklarını vurdu. Hastanede jeneratörler çalıştırılamıyor.