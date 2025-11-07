Köprüden tren geçecek

Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergâhlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşımacılığına imkân verecek demiryolu hattı projesinde sona gelindi. 2026 ilk aylarında hattın ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sonrasında hattın inşasının 4-5 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Toplam 4.5 milyar dolara mal olacak tren hattı ile Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca demiryolu güzergâhı, Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak, devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanacak. Söz konusu demiryolu hattı, 120 kilometre uzunluğunda olacak, yük ve yolcu taşımacılığı şeklinde işletilecek. Ayrıca proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak. Demiryolu hattı bir gidiş, bir geliş iki şeritli olacak.

TAM ENTEGRASYON

Tren hattı projesi ile Avrupa ve Asya, Pekin ve Londra, Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlanacak. Raylı sistem, Edirne'den İzmit'e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı birbirine bağlanacak.

Basra Körfezi'nde kargolanan bir ürün mevcutta Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaştırılırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu projesiyle, buradaki kısıtlı kapasite ve kısıtlı saat kullanımı artık tüm zamanlara yayılacak. Kalkınma Yolu Projesi, kuzeygüney koridorlarını Uzakdoğu, Güney Asya, Ortadoğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak.