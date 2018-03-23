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Saimbey Ortaokulu şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Saimbey Ortaokulu şampiyon oldu
'de okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullar Arası Küçükler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Merkez sentetik sahada oynanan final karşılaşmalarında Saimbey Ortaokulu, Kadirli İMKB Ortaokulu'nu Buğra'nın golüyle 1- 0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Okullar Arası Küçükler Futbol İl Birinciliği müsabakaları 22 okul takımından 265 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonunda Saimbey Ortaokulu birinci, Kadirli İMKB Ortaokulu ikinci, Kadirli Özel Biltepe Ortaokulu üçüncü ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü oldu. 2017-2018 küçükler futbol il birincisi olan Saimbey Ortaokulu bölge şampiyonasında Osmaniye'yi temsil etmeye hak kazandı.
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Saimbey Ortaokulu şampiyon oldu
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