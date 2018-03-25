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Konukoğlu ailesi 2017’ye damga vurdu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Konukoğlu ailesi 2017’ye damga vurdu

Gaziantep'te 2017 yılı en yüksek beyanda bulunan SANKO Holding başkan ve üyelerine, Maliye Bakanı Naci Ağbal adına teşekkür belgesi verildi. Başkanı Halil Tekin, SANKO Holding'de ziyaret ettiği Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu'na, kendilerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu'nun da teşekkür belgelerini takdim etti. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından imzalanan teşekkür belgesinde, "2017 yılında ilinizde Gelir Vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 5 mükellef arasında olmanız dolayısıyla kutlar, ülke ekonomisine yaptığınız değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" deniliyor. Gaziantep'te 2017 yılı Kurumlar Vergisinde ise ilk 5 mükellef arasında bulunan AJK Gayrimenkul, Menkul, İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, teşekkür belgesini Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin'de aldı.

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Konukoğlu ailesi 2017’ye damga vurdu
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