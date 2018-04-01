Avukatın hayali lisede gerçekleşti Bir avukatın gençler için kurduğu hayal kısa sürede karşılık buldu. Adasokağı Anadolu Lisesi’nde artık sanatçı, bilim insanı olmayı hedefleyen öğrenciler var Öğrencilere yönelik ‘Bir Hayalimiz Var’ projesinin uygulandığı Adasokağı Anadolu Lisesi’nde geleceğin bilim insanı, sanatçısı olmak isteyen gençler yetişiyor





ANNELER DAHİL EDİLDİ

'Kadın Buluşmaları'nın öğrencilerin annelerine yönelik olduğunu anlatan Hare Arabacı Özdemir, "Okul müdürü Halil Seki ile kimya öğretmeni Hatice Demir'in destekleriyle öğrencilerimizin aileleri ile buluşup, farkındalıklarını artırmayı, ailedeki ve toplumdaki rollerini, değerlerini fark etmelerini, bilinçlenmelerini sağlayıp, bu sayede özgüvenli çocuklar yetiştirmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Adana Barosu avukatlarından Hare Arabacı Özdemir'in öğrencileri doğru yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurduğu hayal gerçeğe dönüştü. Dezavantajlı bölge olarak nitelenen Mıdık'ta Adasokağı Anadolu Lisesi öğrencileri, ufuklarını genişletmek için hayata geçirilen 'Bir Hayalimiz Var' projesini kısa sürede benimsedi. Maddi durumu iyi olmayan öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak için yola çıktıklarını anlatan Özdemir, "Şimdi karşımda geleceğin Mustafa Kemal'leri, Elan Musk'ları, Ömer Hayyam'ları olmak isteyen öğrenciler var" dedi. Mesleğini yaparken, çevresinde gözlemlediği ve şahit olduğu olaylardan yola çıkarak hayal kuran Hare Arabacı Özdemir, fikrini arkadaşlarına ve yetkili mercilere açtı. Özdemir'e bu konuda Kent Konseyi Kadın Meclisi, Büyükşehir Belediyesi ve avukat arkadaşı İrem Akat Tuan'a destek verdi. Güney Adana Kalkınma programına da uygun olduğu görülen ve 4 alt proje ile desteklenen 'Bir Hayalimiz Var' projesi Adana Adasokağı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere buluştu. 'Kariyer Günleri, Kütüphane, Kadın Buluşmaları ve Sosyaliz' başlıkları altında uygulamaya konulan projeye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kariyer Günleri'nde üniversiteli adaylarına meslek tanıtımları yapıp, ilgi alanlarına göre mesleklere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Özdemir, "Öğrenciler tarihe geçmiş ve ünlü kişilerin hayatını araştırıyor. Bunu yaparken de kendilerine örnek alıyorlar. Geleceğin Mustafa Kemal'leri, Elan Musk'ları, Ömer Hayyam'ları neden bu sınıflardan çıkmasın ki?" dedi.'Kadın Buluşmaları'nın öğrencilerin annelerine yönelik olduğunu anlatan Hare Arabacı Özdemir, "Okul müdürü Halil Seki ile kimya öğretmeni Hatice Demir'in destekleriyle öğrencilerimizin aileleri ile buluşup, farkındalıklarını artırmayı, ailedeki ve toplumdaki rollerini, değerlerini fark etmelerini, bilinçlenmelerini sağlayıp, bu sayede özgüvenli çocuklar yetiştirmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.