7 yıldır bekliyor 9 ayda yapılacak

Gaziantep
'te üstlenici firmalardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle 7 yıldır tamamlanamayan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu konusuna Adalet Bakanı Abdülhamit Gül el koydu. Gençlik ve Spor Bakanlığının harekete geçtiğini belirten Bakan Gül, anlaşılan firmanın inşaatı 9 ayda bitireceğini ve havuzun Gazianteplilerin hizmetine gireceğini söyledi. Adalet
Bakanı Gül ve beraberindeki heyet Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Gaziantep Genç Yöneticiler Okulu'nun açılışına katıldı. Bakan Gül, TÜGVA'daki program sonrası, 7 yıldır inşaat firmalarıyla yaşanan sorunlar nedeniyle yapımı tamamlamayan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın havuzun tamamlanması için gerekli işlemleri başlattığını söyleyen Bakan Gül, anlaşılan firmanın inşaatı 9 ayda bitireceği sözünü verdiğini söyledi. BAKANIN İLK TALİMATI
Yapımı
uzun süredir aksayan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatının tekrar başladığını söyleyen Bakan Gül, "Uzun zamandır devam eden bir inşaat vardı. Gaziantep'in bir havuz problemi vardı. Bu havuz problemi bugün itibariyle çözülmüştür. Gençlik ve Spor Bakanımız bakan olduğu gün ilk talimatı bu yönde olmuştur. Firmamız bize 270 günde teslim edeceklerini söyledi. Gaziantep'imiz için yarım kalan hiçbir şekilde bize de yakıştıramadığımız, bu projenin tamamlanmasını çok önemsiyoruz" dedi. BAKANIN İLK TALİMATI
Yapımı
uzun süredir aksayan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatının tekrar başladığını söyleyen Bakan Gül, "Uzun zamandır devam eden bir inşaat vardı. Gaziantep'in bir havuz problemi vardı. Bu havuz problemi bugün itibariyle çözülmüştür. Gençlik ve Spor Bakanımız bakan olduğu gün ilk talimatı bu yönde olmuştur. Firmamız bize 270 günde teslim edeceklerini söyledi. Gaziantep'imiz için yarım kalan hiçbir şekilde bize de yakıştıramadığımız, bu projenin tamamlanmasını çok önemsiyoruz" dedi.