‘Özgürlüğümü elimden aldı’

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kucağındaki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalınan cam kemik hastası Ayşe Cingöz (39), "Özgürlüğüm çalındı, kendimi kötü hissettim. Hayatımda ilk kez ağladım. Çok korkuyorum, artık dışarı çıkamıyorum. Ben insanlık var zannediyordum ama insanlık ölmüş" dedi. Polis olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



KUCAĞINDAN ALDI

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis Yücel Cingöz'ün cam kemik hastası engelli kızı Ayşe, Atatürk Caddesi Şehit Mustafa Sarı altgeçidinden geçerken, arkadan yaklaşan bir kişi kucağındaki cep telefonunu alıp kaçtı. Telefonu çalınan kadın çığlık atınca o sırada bölgede görev yapan bir trafik polisi yanına koştu. Kadından zanlının eşkalini alan güven timleri de harekete geçti. Telefonunun çalınmasına çok üzülen Ayşe Cingöz gözyaşı dökerek, "Telefonum benim her şeyimdi, özgürlüğümdü. Bana bir şey olduğu zaman ailemi bu telefonla arıyordum, gelip beni alıyorlardı. Ben şimdi ne yapacağım? bu telefon benim elim ayağımdı" dedi. Artık sokağa çıkmaya korktuğunu söyleyen Cingöz, "Sanki birisi arkamdan geliyormuş gibi oluyor. Bu tür olaylar sadece engelli vatandaşların değil normal vatandaşların bile başına gelmemeli. Çok vicdansızca bir olay" diye konuştu.



'İNSANLIK ARTIK ÖLMÜŞ'

Cingöz, yaşadığı olaydan sonra insanlığı sorguladığını ifade ederek, "Engelli bir insanın bile telefonunu çalan insanlar varsa insanlık yok artık. Ben bu olay olmadan önce insanlık var zannediyordum ama insanlık ölmüş" diye konuştu. Polis ise olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak zanlıyı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis dünden bu yana eşkale benzer çok sayıda kişiyi gözaltına alıp güvenlik kamerasından eşleştirme yapıp Cingöz'e gösterdi. Ancak alınan şahısların kapkaçı yapan zanlı olmadığı anlaşıldı.

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