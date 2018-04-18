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Sevgi Adası’nda Gülcan’ın sır ölümü

Genç kızı intihara sürükleyen nedenler polis tarafından araştırılıyor

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Sevgi Adası’nda Gülcan’ın sır ölümü

'da 18 yaşındaki Gülcan Kırcıl'ın cesedi 'nde bulundu. Genç kızı intihara sürükleyen nedenler polis tarafından araştırılıyor. Bulvarı'nda yürüyüş yapan üç kadın, Seyhan Baraj Gölü Sevgi Adası kıyısında bir ceset gördü. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Sudan çıkartılan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bulunan çantayı inceleyen polis ölen kişinin Gülcan Kırcıl olduğunu belirledi. Kırcıl'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Otopside herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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Sevgi Adası’nda Gülcan’ın sır ölümü
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