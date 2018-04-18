Sevgi Adası’nda Gülcan’ın sır ölümü

Adana'da 18 yaşındaki Gülcan Kırcıl'ın cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu. Genç kızı intihara sürükleyen nedenler polis tarafından araştırılıyor. Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş yapan üç kadın, Seyhan Baraj Gölü Sevgi Adası kıyısında bir ceset gördü. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Sudan çıkartılan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bulunan çantayı inceleyen polis ölen kişinin Gülcan Kırcıl olduğunu belirledi. Kırcıl'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Otopside herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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