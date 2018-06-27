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Melih ABİ: çökmüş birisi düşmeden yapın şurayı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Melih ABİ: Yol çökmüş birisi düşmeden yapın şurayı

lar iş olsun diye yapılıyor.
Örneğin Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda kebapçının hemen karşısı asfaltın yanında zemin boş.
Görüldüğü gibi kenarı çökmüş.
Allah korusun üzerinden bir araç geçse araç içine düşer.
Karanlıkta yayalar aynı şekilde içine düşüp yaralanabilir.
Yolu yapmazsanız vatandaş tepki gösterir.
Yapın şu yolları insanları zıvanadan çıkarmayın.
Duydunuz mu?

***

Engelli rampalarını hala kapatan salaklar var

Engelliler için yapılan kaldırım rampalarını daha önce kırk kere yazdık.
İnsan kılığında ki beyinsiz sürücüler ısrarla aynı yerlere araçlarını koyuyor.
Kasıtlı mı yapıyorlar, yoksa farkında mı değiller.
Polis bu sürücülerin ehliyetlerine el koymalı.
Mal mısınız siz?
Engelli vatandaş nereden geçecek?
Dikkat etsenize…

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Melih ABİ: Yol çökmüş birisi düşmeden yapın şurayı
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