Şehit annesine saygısızlık yapan şoför ‘Pişmanım’ dedi

ADANA
'DA ücretsiz kart gösteren şehit annesi Zübeyde Tura'ya (62) "Anca beleş binin başka bir şey yok. Devletin Allah belasını versin" diyerek saygısızlık yapan otobüs şoförü Eren Güngör'ün (30) "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak aşağılama, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık, o anda başkasına sinirlendiğini, pişman olduğunu söyledi. Hakim, şehit annesinin dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Olay, 4 Şubat'ta Buruk güzergahında çalışan Eren Güngör'ün şoförlüğünü yaptığı halk otobüsünde gerçekleşti. Torunu ile otobüse binen Zübiyde Tura 1993 yılında şehit olan Mehmet Tura'dan dolayı kendisine verilen ücretsiz kartını okuttu ve torunu için şoföre 5 TL verdi. Paranın üstü 2.5 TL'yi vermek istemeyen Eren Güngör, "Ne kartı çektin sen "dedi. Zübeyde Tura'da şehit annesi olduğunu söyledi. Öfkelenen şoför, "Anca beleş binin. Biz de mazot yakıyoruz. Para vermiyorlar" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Şoför bu kez de "Ya o devletin Allah belasını versin teyze. Bu özel halk otobüsü devlet arabası değil" diye devlete laf saydı. 3 AYRI SUÇTAN DAVA
Otobüste şehit annesine yapılan bu saygısızlık sosyal medyaya düşünce Türkiye'de infial uyandırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı ve şoför tutuklandı. Savcı, olayın ardından tutuklanan ve 13 gün sonra itiraz üzerine tahliye edilen Eren Güngör hakkında 3 ayrı suçtan dava açtı. "PİŞMANIM" DEDİ
11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanık Eren Güngör, olay anında eski eşiyle telefonda tartıştıklarını ve bu yüzden sinirli olduğunu anlatarak, "Bir anlık oldu. Şehit annesi olduğunu anlayınca parasını geri verdim. Suç işleme kastım yoktu. Pişmanım" dedi. Hakim, annenin şikayetten vazgeçme dilekçesi verdiğini belirterek, paranın geri verilip verilmediğinin sorulması için Zübeyde Tura'nın mahkemede dinlenmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.