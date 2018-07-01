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basketbol ’nın takımı oluyor

’nın Süper Lig’deki tek temsilcisi Adana Basketbol Kulübü olacak

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Mersin basketbol Adana’nın takımı oluyor
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Basketbol Kulübü, gelecek sezon Basketbol Kulübü olarak mücadele edecek. Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'na başvuru yaptıklarını belirterek, Mersin Basketbol Kulübü'nün yeni sezonda Adana Basketbol Kulübü olarak, Adana'da mücadele edeceklerini kaydetti.

SPONSOR BULAMAMIŞTI
5 yıl önce Mersin'de kurulan ve daha önce bir kez mücadele ettiği Süper Lig'e 2 yıl sonra yeniden yükselen yeni adıyla Adana Basketbol Kulübü, Mersin'de Çukurova Basketbol ve Mersin Büyükşehir Belediyespor gibi kulüplerin olmasından dolayı, Adana'ya taşındı. Önceki sezon maddi sıkıntılar yaşayan kulüp, sponsor da bulamadı. DAHA önce 2. Lig'de zirveye oynayan Adana temsilcisi AGİAD Kadın Basketbol Takımı'nın başkanlığını da yapan Mehmet Işıkay, Süper Lig takımını Adanalı basketbol severlere armağan etti.
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Mersin basketbol Adana’nın takımı oluyor
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