Tarihi İskenderun Garı hızlı treni bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun ilçesinde 1915 yılında Fransızlar tarafından yapılan tarihi İskenderun Tren Garı'ndan her gün Adana ve Mersin'e iki sefer yapılıyor. Tarihi gar, şimdi Hızlı Tren seferlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı, hızlı tren projesinin hayata geçirilmesi ile İskenderun'da gerek yolcu ve yük gerekse lojistik yönden önemli artışlar sağlanacaktır" dedi. TCDD İskenderun Yolcu Taşıma Hizmetleri Şefi Orhan Uçmaz, yolcu trenlerinin çok güvenilir ve konforlu olduğunu belirterek, fiyatlarda da karayolundan daha avantajlı olduğunu ifade etti. Vatandaşların taleplerinde geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde yüz artış olduğunu dile getiren Uçmaz, "Adana ve Mersin'e günü birlik ve hafta sonları vatandaşların tercihi yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. Trenin kalkış saatlerine yakın yoğun bir kalabalık gözlenen tarihi tren garında tren yolculuğunu tercih eden vatandaşlar da, 'Hızlı Tren Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı'da İskenderun, Sarıseki, Payas, Dörtyol, Erzin, Adana güzergahı üzerinde 'Hızlı Tren Projesi'ni hayata geçirmek için alt yapı çalışmalarının devam ettiğini, İskenderun'da yapılacak olan modern ve yeni tren garı için taleplerin alındığını vurguladı.