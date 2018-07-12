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Asena Yalçın yeniden Büyükşehir’de

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Asena Yalçın yeniden Mersin Büyükşehir’de
'i Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde temsil eden , iç transferde Asena Yalçın ile anlaşmaya vardı. Turuncu-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında ligde Mersin Büyükşehir Belediyespor formasıyla 26 maça çıkan 1.72 metre boyundaki Asena Yalçın, oyunda kaldığı 32.5 dakikada 9.9 sayı, 2.9 ribaunt, 5.6 asistlik performans gösterdi. Yalçın, Eurocup'ta çıktığı 13 maçta ise 31.7 dakika kaldığı parkete 9.6 sayı, 2.2 ribaunt ve 44 asist üretti. Öte yandan Büyükşehir Belediyespor'un ligde ve Avrupa'da başarıya odaklandığı, buna yönelik transfer çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.
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Asena Yalçın yeniden Mersin Büyükşehir’de
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