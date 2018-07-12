Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Oğlumla birlikte beni de öldürdüler’

‘Oğlumla birlikte beni de öldürdüler’

’da çocuk damadın öldürülmesiyle ilgili karısı ve onun sevgilisinin yargılanmasına devam edildi. Anne İclal Arıç “Oğlumla birlikte beni de öldürdüler” diye gözyaşı döktü

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
‘Oğlumla birlikte beni de öldürdüler’
'da yasak aşk cinayetinin sanıkları olduğu ileri sürülen Zekiye Kırtay ile 17 yaşındaki sevgilisi İ.D.'nin yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme başkanı, geçtiğimiz duruşma tahliye edilen Zekiye Kırtay'a sanıkla telefonda saatlerce görüşmesini sordu. Genç kadın, sanığın tehdidiyle görüşme yaptığını söyledi. İclal Arıç, "Oğlumla birlikte beni de öldürdüler. İkisini de cezalandırın" diyerek gözyaşı dökerken, tutuklu sanık İ.D. cezaevinden dilekçe yazarak her şeyi doğru şekilde anlatacağını söyledi.

HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme başkanı, Zekiye Kırtay'a kocasının telefonu ile sanık İ.D. ile saatlerce olan görüşmelerini sordu. Genç kadın, sanığın tehdidiyle görüştüğünü öne sürdü ve iftiraya kurban gittiğini söyledi. Duruşmalarda çelişkili ifadeler veren ve son duruşmada Zekiye'yi suçlayan İ.D. "Gerçekleri İsa'nın ailesinin önünde anlatmak istemiyorum. Vicdanen rahatsız oluyorum. Sabahın beşinde tehditle benimle 1 saat ne konuşmuş. Her şeyi cezaevinden yazacağım dilekçede açıklayacağım" dedi.

"BENİ DE ÖLDÜRDÜLER"
Oğlu öldürülen İclal Arıç, "Oğlumla birlikte beni de öldürdüler. İkisinin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, eşi Musa Arıç'ta, "Kanlı elbiselerini değiştirip, oğlumun başında sigara içip ölmesini beklemişler. Ayrıca İsa'nın yatakta öldürüldüğünü düşünüyorum. İkisinin de ifadeleri çelişkili" diye konuştu. Mahkeme, İsa Arıç'ın ölüm saatiyle, sanığın yaşıyla ilgili rapor aldırılmasını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. Olay, 30 Nisan 2017 günü Sarıçam'da meydana geldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Oğlumla birlikte beni de öldürdüler’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN