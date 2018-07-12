Adana
'da
yasak aşk cinayetinin sanıkları olduğu ileri sürülen Zekiye Kırtay ile 17 yaşındaki sevgilisi İ.D.'nin yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme başkanı, geçtiğimiz duruşma tahliye edilen Zekiye Kırtay'a sanıkla telefonda saatlerce görüşmesini sordu. Genç kadın, sanığın tehdidiyle görüşme yaptığını söyledi. İclal Arıç, "Oğlumla birlikte beni de öldürdüler. İkisini de cezalandırın" diyerek gözyaşı dökerken, tutuklu sanık İ.D. cezaevinden dilekçe yazarak her şeyi doğru şekilde anlatacağını söyledi. HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme başkanı, Zekiye Kırtay'a kocasının telefonu ile sanık İ.D. ile saatlerce olan görüşmelerini sordu. Genç kadın, sanığın tehdidiyle görüştüğünü öne sürdü ve iftiraya kurban gittiğini söyledi. Duruşmalarda çelişkili ifadeler veren ve son duruşmada Zekiye'yi suçlayan İ.D. "Gerçekleri İsa'nın ailesinin önünde anlatmak istemiyorum. Vicdanen rahatsız oluyorum. Sabahın beşinde tehditle benimle 1 saat ne konuşmuş. Her şeyi cezaevinden yazacağım dilekçede açıklayacağım" dedi. "BENİ DE ÖLDÜRDÜLER"
Oğlu öldürülen İclal Arıç, "Oğlumla birlikte beni de öldürdüler. İkisinin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, eşi Musa Arıç'ta, "Kanlı elbiselerini değiştirip, oğlumun başında sigara içip ölmesini beklemişler. Ayrıca İsa'nın yatakta öldürüldüğünü düşünüyorum. İkisinin de ifadeleri çelişkili" diye konuştu. Mahkeme, İsa Arıç'ın ölüm saatiyle, sanığın yaşıyla ilgili rapor aldırılmasını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. Olay, 30 Nisan 2017 günü Sarıçam'da meydana geldi.