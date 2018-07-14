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Şehit ikizlerin köprüsü açıldı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında başkentte şehit düşen polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin ismi ikiz köprüde yaşatılacak

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Şehit ikizlerin köprüsü açıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara'da bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un adı Büyükşehir Belediyesince yapılan 'ikiz köprüye' verildi. Köprünün açılışı dün törenle gerçekleşti.

ANNE BABASI DA KATILDI
ALPARSLAN Türkeş ve Kasım Ener ile Mavi Bulvar kesişimine kent trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'nün açılışına şehitlerin babası Hacı Ali ile annesi Sanem Oruç, protokol üyeleri ve Adanalılar katıldı.

KAHRAMANLIK DESTANI
Vali Mahmut Demirtaş, "Milletimizin 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır" dedi. Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından köprünün açılış kurdelesi kesildi.
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Şehit ikizlerin köprüsü açıldı
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