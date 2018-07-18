Güneyin incisi: Arsuz

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'ın Akdeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu Arsuz ilçesi, temiz ve dalgasız denizi, yemyeşil doğasıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Amanos Dağları'nın eteklerinde Akdeniz kıyısında yer alan, 68 kilometre sahil şeridine sahip Arsuz, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Her yaz ünü artan ve daha fazla ziyaretçi ağırlayan turistik ilçede, bu sezon da sahillerde doluluk yaşanıyor. "HEPSİNİ ELE ALDIK"
Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, son birkaç yıldır turizme yönelik çok ciddi hamleler yapıldığını söyledi. Arsuz'un yerleşim yeri olarak tarihinin, çok eskilere dayandığını anlatan Culha, "Yerli ve yabancı misafirlerimizin rahat etmesi açısından turizm altyapısıyla alakalı ne kadar konu varsa hepsini ele aldık. Arsuz, Türkiye'de yeşiliyle mavisiyle örnek teşkil eden bir ilçemiz, hatta mavi ile yeşilin uyum içerisinde olduğu ender ilçelerden birisidir. Bu açıdan konaklamadan tanıtıma kadar çalışmalar yapıyoruz" dedi.