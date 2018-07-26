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bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Yasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
ADANA'NIN Karataş ilçesinde mevsimlik işçi çiftin bebeği (1), iddiaya göre, su dolu kovaya düşerek boğuldu. Olay, Karataş'ın Bahçe Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası başka bir çadıra misafirliğe giden Yasmin bebek, yalnız kaldı. Yasmin, bu sırada çadırda içi su dolu kovaya düştü. Çadıra dönen çift, bebeklerinin başının su dolu kovanın içinde, ayaklarının ise dışarıda havada olduğunu gördü. Çift, Yasmin'i hemen kovadan çıkarıp, Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede Yasmin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
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