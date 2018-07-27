Başsavcı Ali Yeldan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı

HAKİMLER
ve Savcılar Kurulu(HSK) birinci dairesinin Adli ve İdari Yargı Kararnamesi açıklandı. 2014 yılında göreve başladıktan sonra yaptığı çalışmalar ve ürettiği projelerle takdir toplayan Adana
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Adana'nın yeni Başsavcısı ise Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül oldu. Adana Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nde çok sayıda hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.
BAŞARILI ÇALIŞMALAR
Adana Adliyesi'nde 2014 Ocak ayında atanan Başsavcı Ali Yeldan görev süresi içerisinde başarılı çalışmalara imza attı. Yeldan'ın gerçekleştirdiği bazı projeler ve çalışmalar şunlar. Yeni Adalet Sarayı(Bitmek üzere) Göltepe Eğitim Tesisleri, 700 dönümlük Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu, yapımı devam eden 9 ceza infaz kurumu, yeni Adli Tıp Kurumu, Çocuk İzlem Merkezi projesi. Hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik projelerle takdir toplayan Başsavcı Yeldan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü'ne(FETÖ) karşı yapılan mücadelede başarılı soruşturmalara imza attı. HSK kararnamesinde Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.