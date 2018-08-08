Çağ Üniversitesi Avrupa’da ilk 100’de

BUGÜN NELER OLDU

alanında 2 milyon 300 binden fazla araştırmayı endeksleyen dünyanın en büyük bibliyografik veritabanı olan Ideas-Repec'in 30 ayrı kritere göre yaptığı ciddi ve prestijli Avrupa sıralaması açıklandı. Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ilk 100'de yer aldı. Türkiye'den listeye giren üniversiteler sıralamasında ise 3. sırada yer aldı.Yine, Ideas Repec verilerine göre, Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, dünyada "Enerji Ekonomisi" alanında bilimsel çalışma yapan kurumlar arasında 21'inci sırada yer alırken, aynı listede Prof. Dr. İlhan Öztürk ise aynı alanda bilimsel çalışma yapan enerji iktisatçıları arasında 15'inci oldu.Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan "Geçen yılki hedefimiz Çağ Üniversitesi'ni Avrupa'daki özel üniversiteler arasında ilk 100'e arasına sokmaktı. Bu yıl, bu hedefimizi gerçekleştirdik. Avrupa'da ilk 100'deyiz. Bu başarımızın yanı sıra, Hukuk Fakültemiz ELSA'da kırk üniversite arasında, Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.